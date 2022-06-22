https://ria.ru/20220622/evakuatsiya-1797365394.html
В ДНР опровергли информацию об эвакуации в Донецке
В ДНР опровергли информацию об эвакуации в Донецке - РИА Новости, 22.06.2022
В ДНР опровергли информацию об эвакуации в Донецке
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики опроверг информацию о готовящейся эвакуации в Донецке и сборах в обстреливаемых районах города. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:54
2022-06-22T16:54
2022-06-22T16:54
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
в мире
денис пушилин
куйбышевский район
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики опроверг информацию о готовящейся эвакуации в Донецке и сборах в обстреливаемых районах города."Украинские каналы и паблики в социальных сетях продолжают вбросы с дезинформацией о срочной эвакуации. Население призывают к массовым сборам в нескольких точках города. Администрация Киевского района Донецка опровергает данную информацию. Так называемые "места сбора" - это кварталы города, которые находятся под постоянными обстрелами вражеской артиллерии! Избегайте массовых сборов, не подвергайте свою жизнь опасности!" - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале также сообщил об усиленном распространении дезинформации в соцсетях в связи с усилением обстрелов и призвал жителей города не поддаваться панике и доверять только информации из официальных источников.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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здоровье - общество, в мире, денис пушилин, куйбышевский район, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
В ДНР опровергли информацию об эвакуации в Донецке
Штаб ДНР опроверг информацию об эвакуации в Донецке и сборах в обстреливаемых районах