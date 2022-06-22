https://ria.ru/20220622/elektrichestvo-1797278117.html

Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством

Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством - РИА Новости, 22.06.2022

Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством

Специалисты московского комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового здания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил журналистам РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:43

2022-06-22T13:43

2022-06-22T13:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового здания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков.Он рассказал, что энергетики установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции, проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километров.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что объект обеспечивается электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://realty.ria.ru/20220524/osveschenie-1789413795.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков