https://ria.ru/20220622/elektrichestvo-1797278117.html
Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством
Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством - РИА Новости, 22.06.2022
Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством
Специалисты московского комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового здания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил журналистам РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:43
2022-06-22T13:43
2022-06-22T13:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797280568_108:0:1530:800_1920x0_80_0_0_0437756142c75366dee23dd774790b3e.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового здания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков.Он рассказал, что энергетики установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции, проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километров.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что объект обеспечивается электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
https://realty.ria.ru/20220524/osveschenie-1789413795.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797280568_286:0:1353:800_1920x0_80_0_0_25c4b786e6374636affada7fe1b9d89f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового здания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков.
"Завершены работы по обеспечению электроэнергией строящегося здания в составе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
. Для обеспечения электроснабжения медицинского объекта выполнен комплекс работ, совокупная присоединенная мощность составила свыше 3,1 МВт", - отметил Бирюков.
Он рассказал, что энергетики установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции, проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километров.
"Работы велись в Центральном округе столицы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта и расположение подземных коммуникаций. Прокладка линий проводилась максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что объект обеспечивается электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.