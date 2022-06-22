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Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством - РИА Новости, 22.06.2022
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Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством
Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством - РИА Новости, 22.06.2022
Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством
Специалисты московского комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового здания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил журналистам РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:43
2022-06-22T13:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового здания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков.Он рассказал, что энергетики установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции, проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километров.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что объект обеспечивается электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
13:43 22.06.2022
 

Новое здание НИИ Склифосовского в Москве обеспечили электричеством

© Официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение строительства нового здания НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве
Проектное решение строительства нового здания НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве
© Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение нового здания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков.
"Завершены работы по обеспечению электроэнергией строящегося здания в составе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Для обеспечения электроснабжения медицинского объекта выполнен комплекс работ, совокупная присоединенная мощность составила свыше 3,1 МВт", - отметил Бирюков.
Он рассказал, что энергетики установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции, проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километров.
"Работы велись в Центральном округе столицы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта и расположение подземных коммуникаций. Прокладка линий проводилась максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что объект обеспечивается электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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