https://ria.ru/20220622/ekonomika-1797316933.html

Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин

Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022

Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин

Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:59

2022-06-22T14:59

2022-06-22T14:59

владимир путин

экономика

россия

брикс

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.Путин заявил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок, – все идет в ущерб бизнесу и негативно сказывается на людях."Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности. Взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты", - сказал Путин."Важно, что несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах", - добавил президент РФ.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия, брикс, в мире