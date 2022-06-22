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Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022
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Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:59
2022-06-22T14:59
владимир путин
экономика
россия
брикс
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.Путин заявил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок, – все идет в ущерб бизнесу и негативно сказывается на людях."Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности. Взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты", - сказал Путин."Важно, что несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах", - добавил президент РФ.
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владимир путин, экономика, россия, брикс, в мире
14:59 22.06.2022
 
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин

Президент Путин: проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.
Путин заявил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок, – все идет в ущерб бизнесу и негативно сказывается на людях.
"Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности. Взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты", - сказал Путин.
"Важно, что несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах", - добавил президент РФ.
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Владимир ПутинЭкономикаРоссияБРИКСВ мире
 
 
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