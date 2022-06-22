https://ria.ru/20220622/ekonomika-1797316933.html
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:59
2022-06-22T14:59
2022-06-22T14:59
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.Путин заявил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок, – все идет в ущерб бизнесу и негативно сказывается на людях."Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности. Взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты", - сказал Путин."Важно, что несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797129390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, брикс, в мире
Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил Путин
Президент Путин: проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер