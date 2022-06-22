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В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/donetsk-1797263628.html
В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем
В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем - РИА Новости, 22.06.2022
В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем
Кремлю ничего не известно о появившихся в Telegram-каналах идеях возродить звание "Город-герой" и присвоить Донецку в случае, если он войдет в состав РФ,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:52
2022-06-22T13:07
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о появившихся в Telegram-каналах идеях возродить звание "Город-герой" и присвоить Донецку в случае, если он войдет в состав РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам ничего не известно о таких идеях. Это же идеи Telegram-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею", - сказал Песков.
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донецк (днр), общество, россия, дмитрий песков
12:52 22.06.2022 (обновлено: 13:07 22.06.2022)
 
В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем

Песков отказался комментировать идею признать Донецк городом-героем при вхождении в Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина, брошенная водителем во время обстрела Ворошиловского района Донецка
Машина, брошенная водителем во время обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Машина, брошенная водителем во время обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о появившихся в Telegram-каналах идеях возродить звание "Город-герой" и присвоить Донецку в случае, если он войдет в состав РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам ничего не известно о таких идеях. Это же идеи Telegram-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею", - сказал Песков.
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23 мая, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
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