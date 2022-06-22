https://ria.ru/20220622/donetsk-1797263628.html

В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем

В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем - РИА Новости, 22.06.2022

В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем

Кремлю ничего не известно о появившихся в Telegram-каналах идеях возродить звание "Город-герой" и присвоить Донецку в случае, если он войдет в состав РФ,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:52

2022-06-22T12:52

2022-06-22T13:07

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о появившихся в Telegram-каналах идеях возродить звание "Город-герой" и присвоить Донецку в случае, если он войдет в состав РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам ничего не известно о таких идеях. Это же идеи Telegram-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html

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Кирилл Волков

донецк (днр), общество, россия, дмитрий песков