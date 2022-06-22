https://ria.ru/20220622/donetsk-1797263628.html
В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем
В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем - РИА Новости, 22.06.2022
В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем
Кремлю ничего не известно о появившихся в Telegram-каналах идеях возродить звание "Город-герой" и присвоить Донецку в случае, если он войдет в состав РФ,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:52
2022-06-22T12:52
2022-06-22T13:07
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
общество
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о появившихся в Telegram-каналах идеях возродить звание "Город-герой" и присвоить Донецку в случае, если он войдет в состав РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам ничего не известно о таких идеях. Это же идеи Telegram-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html
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РИА Новости
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донецк (днр), общество, россия, дмитрий песков
12:52 22.06.2022 (обновлено: 13:07 22.06.2022)
В Кремле не комментируют идеи признать Донецк городом-героем
Песков отказался комментировать идею признать Донецк городом-героем при вхождении в Россию