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Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска в среду в 17.00 мск снова обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:30

2022-06-22T17:30

2022-06-22T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду в 17.00 мск снова обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители

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авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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