https://ria.ru/20220622/donbass-1797289027.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке в ДНР

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке в ДНР

Украинские войска в 13.30 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:56

2022-06-22T13:56

2022-06-22T13:57

специальная военная операция на украине

в мире

днр

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Также, по данным ведомства, в 12.30 украинские войска выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по Калининскому району соседней с Пантелеймоновкой Горловки.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины