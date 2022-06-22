https://ria.ru/20220622/donbass-1797289027.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке в ДНР
Украинские войска в 13.30 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:56
2022-06-22T13:56
2022-06-22T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
днр
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Также, по данным ведомства, в 12.30 украинские войска выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по Калининскому району соседней с Пантелеймоновкой Горловки.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
13:56 22.06.2022 (обновлено: 13:57 22.06.2022)
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Пантелеймоновке