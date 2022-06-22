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В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск
В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 22.06.2022
В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск
Жительница Макеевки в Донецкой Народной Республике в среду получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:36
2022-06-22T13:36
2022-06-22T13:36
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Жительница Макеевки в Донецкой Народной Республике в среду получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред) по ул. Советской получила ранения мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Макеевки в 11.00 мск со стороны украинских войск снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: жительница Макеевки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ