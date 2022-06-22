https://ria.ru/20220622/donbass-1797279532.html

В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск

В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 22.06.2022

В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск

Жительница Макеевки в Донецкой Народной Республике в среду получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:36

2022-06-22T13:36

2022-06-22T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Жительница Макеевки в Донецкой Народной Республике в среду получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред) по ул. Советской получила ранения мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Макеевки в 11.00 мск со стороны украинских войск снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина