Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/donbass-1797279532.html
В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск
В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 22.06.2022
В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск
Жительница Макеевки в Донецкой Народной Республике в среду получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:36
2022-06-22T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Жительница Макеевки в Донецкой Народной Республике в среду получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред) по ул. Советской получила ранения мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Макеевки в 11.00 мск со стороны украинских войск снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_113:0:897:588_1920x0_80_0_0_47170770aaaf6e616404ba057d4d2724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
13:36 22.06.2022
 
В Макеевке ранило женщину при обстреле со стороны украинских войск

Штаб обороны ДНР: жительница Макеевки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Жительница Макеевки в Донецкой Народной Республике в среду получила ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред) по ул. Советской получила ранения мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Макеевки в 11.00 мск со стороны украинских войск снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала