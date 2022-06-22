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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/donbass-1797245722.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за две минуты обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметров по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:47
2022-06-22T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донбасс
днр
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за две минуты обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметров по Гольмовскому, восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Макеевки и пять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.00 (совпадает с мск) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм; 11.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм; 11.02 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, вооруженные силы украины, донбасс, днр, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:47 22.06.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за две минуты обстреляли Гольмовский, Макеевку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за две минуты обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметров по Гольмовскому, восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Макеевки и пять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.00 (совпадает с мск) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм; 11.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм; 11.02 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Рожениц эвакуировали в подвал
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

Сотрудники МЧС ДНР в квартире после тушения пожара, возникшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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