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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за две минуты обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметров по... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:47

2022-06-22T11:47

2022-06-22T11:47

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за две минуты обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметров по Гольмовскому, восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Макеевки и пять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.00 (совпадает с мск) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм; 11.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм; 11.02 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

донбасс

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, донбасс, днр, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии