https://ria.ru/20220622/donbass-1797243853.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому

Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:11

2022-06-22T11:11

2022-06-22T11:43

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:20 (совпадает с мск) - н.п. Николаевка Вторая - н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс