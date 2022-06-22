https://ria.ru/20220622/donbass-1797243853.html
Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому
Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:11
2022-06-22T11:11
2022-06-22T11:43
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:20 (совпадает с мск) - н.п. Николаевка Вторая - н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
11:11 22.06.2022 (обновлено: 11:43 22.06.2022)
Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Гольмовскому