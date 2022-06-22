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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:20

2022-06-22T10:20

2022-06-22T10:20

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:00 (совпадает с мск) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

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Ольга Фомченкова

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