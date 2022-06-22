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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:20
2022-06-22T10:20
2022-06-22T10:20
специальная военная операция на украине
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донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:00 (совпадает с мск) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке