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Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска в 9.22 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:38

2022-06-22T09:38

2022-06-22T15:52

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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска в 9.22 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:22 – населенный пункт Пески – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент обстрела Киевского района Донецка Журналисты РИА Новости пережидают обстрел под эстакадой на Шахтерской площади Киевского района Донецка. 2022-06-22T09:38 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины