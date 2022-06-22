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Украинские войска выпустили еще семь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили еще семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска выпустили еще семь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 09.10 (совпадает с мск) вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 7 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:35

2022-06-22T09:35

2022-06-22T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.10 (совпадает с мск) вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 7 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.10 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

донбасс

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Момент обстрела Киевского района Донецка Журналисты РИА Новости пережидают обстрел под эстакадой на Шахтерской площади Киевского района Донецка. 2022-06-22T09:35 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс