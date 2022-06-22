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ВСУ нанесли удары по жилым домам и детской музыкальной школе в Донецке - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/donbass-1797207757.html
ВСУ нанесли удары по жилым домам и детской музыкальной школе в Донецке
ВСУ нанесли удары по жилым домам и детской музыкальной школе в Донецке - РИА Новости, 22.06.2022
ВСУ нанесли удары по жилым домам и детской музыкальной школе в Донецке
Под ударами украинских войск в Донецке находятся гражданские объекты, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:29
2022-06-22T10:34
в мире
донецк (днр)
днр
донбасс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Под ударами украинских войск в Донецке находятся гражданские объекты, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что за два часа украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка почти 60 155-миллиметровых снарядов, поставленных Западом.Об обстрелах города, которые идут с самого утра, сообщал корреспондент РИА Новости. Он указывал, что слышны звуки взрывов.По информации мэра Алексея Кулемзина, ранения получили два сотрудника предприятия "Донэлектроавтотранс", которые ремонтировали контактную сеть.Столица Донецкой Народной Республики с 13 июня подвергается беспрецедентным обстрелам. ВСУ наносят удары по всем районам города, серьезнее всего страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Практически каждый день гибнут мирные жители.Для артобстрелов украинские войска активно используют дальнобойные гаубицы М777 американского производства калибра 155 миллиметров. Десятки этих орудий Киеву поставили США, Канада и Австралия.Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде "дополнительных союзнических сил".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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РИА Новости
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Момент обстрела Киевского района Донецка
Журналисты РИА Новости пережидают обстрел под эстакадой на Шахтерской площади Киевского района Донецка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), днр, донбасс, вооруженные силы украины
09:29 22.06.2022 (обновлено: 10:34 22.06.2022)
 
ВСУ нанесли удары по жилым домам и детской музыкальной школе в Донецке

ДНР: при обстреле ВСУ Киевского района Донецка повреждены жилые дома и музыкальная школа

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Под ударами украинских войск в Донецке находятся гражданские объекты, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) атаковали Киевский район Донецка. Поврежден целый ряд жилых домов по ул. Артема и ул. Щорса. Под удар попала и детская музыкальная школа, где повреждена кровля и остекление", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что за два часа украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка почти 60 155-миллиметровых снарядов, поставленных Западом.
Об обстрелах города, которые идут с самого утра, сообщал корреспондент РИА Новости. Он указывал, что слышны звуки взрывов.
По информации мэра Алексея Кулемзина, ранения получили два сотрудника предприятия "Донэлектроавтотранс", которые ремонтировали контактную сеть.
Машина со следами крови человека, погибшего во время обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:56Специальная военная операция на Украине
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Столица Донецкой Народной Республики с 13 июня подвергается беспрецедентным обстрелам. ВСУ наносят удары по всем районам города, серьезнее всего страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Практически каждый день гибнут мирные жители.
Для артобстрелов украинские войска активно используют дальнобойные гаубицы М777 американского производства калибра 155 миллиметров. Десятки этих орудий Киеву поставили США, Канада и Австралия.
Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде "дополнительных союзнических сил".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Рожениц эвакуировали в подвал
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

Сотрудники МЧС ДНР в квартире после тушения пожара, возникшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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