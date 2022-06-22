https://ria.ru/20220622/donbass-1797207757.html

ВСУ нанесли удары по жилым домам и детской музыкальной школе в Донецке

ВСУ нанесли удары по жилым домам и детской музыкальной школе в Донецке - РИА Новости, 22.06.2022

ВСУ нанесли удары по жилым домам и детской музыкальной школе в Донецке

Под ударами украинских войск в Донецке находятся гражданские объекты, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:29

2022-06-22T09:29

2022-06-22T10:34

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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Под ударами украинских войск в Донецке находятся гражданские объекты, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что за два часа украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка почти 60 155-миллиметровых снарядов, поставленных Западом.Об обстрелах города, которые идут с самого утра, сообщал корреспондент РИА Новости. Он указывал, что слышны звуки взрывов.По информации мэра Алексея Кулемзина, ранения получили два сотрудника предприятия "Донэлектроавтотранс", которые ремонтировали контактную сеть.Столица Донецкой Народной Республики с 13 июня подвергается беспрецедентным обстрелам. ВСУ наносят удары по всем районам города, серьезнее всего страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Практически каждый день гибнут мирные жители.Для артобстрелов украинские войска активно используют дальнобойные гаубицы М777 американского производства калибра 155 миллиметров. Десятки этих орудий Киеву поставили США, Канада и Австралия.Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде "дополнительных союзнических сил".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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Момент обстрела Киевского района Донецка Журналисты РИА Новости пережидают обстрел под эстакадой на Шахтерской площади Киевского района Донецка. 2022-06-22T09:29 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), днр, донбасс, вооруженные силы украины