https://ria.ru/20220622/donbass-1797205435.html

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 374 боеприпаса, один человек погиб, 13 ранены, включая... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:14

2022-06-22T09:14

2022-06-22T09:31

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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 374 боеприпаса, один человек погиб, 13 ранены, включая троих детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки (с 3:00 21 июня по 3:00 22 июня) представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпустив 374 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что на донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметра, АГС, стрелковое вооружение, на горловском – артиллерию калибрами 152 и 122 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметров.По данным ведомства, за сутки погиб один мирный житель в населенном пункте Макеевка - мужчина 1978 года рождения, 13 человек получили ранения, среди них трое детей. В результате украинских обстрелов повреждены 29 домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.Под огнем со стороны украинских войск оказались районы десяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Центрально-городской районы), Горловка (Калининский и Никитовский районы), Доломитное, Гольмовский, Михайловка, Луганское, Ясиноватая, Минеральное, Еленовка, уточнило представительство.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии