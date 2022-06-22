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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 8.30 (совпадает с мск) в среду выпустили по Киевскому району Донецка еще 8 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:46

2022-06-22T08:46

2022-06-22T08:53

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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.30 (совпадает с мск) в среду выпустили по Киевскому району Донецка еще 8 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 - населенный пункт Пески – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска обстреляли также поселок Еленовка, выпустив 6 снарядов калибром 122 миллиметра со стороны населенного пункта Новомихайловка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии