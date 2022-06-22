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Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска в 8.20 выпустили еще 8 снарядов калибром 155 мм по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:35

2022-06-22T08:35

2022-06-22T08:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.20 выпустили еще 8 снарядов калибром 155 мм по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в среду утром в Донецке слышны громкие взрывы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города получили ранения два сотрудника предприятия "Донэлектроавтотранс".С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины