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Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/donbass-1797201483.html
Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка
Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города получили ранения двое сотрудников предприятия "Донэлектроавтотранс". РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:28
2022-06-22T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города получили ранения двое сотрудников предприятия "Донэлектроавтотранс".Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в среду утром в Донецке слышны громкие взрывы. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) за 25 минут по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 мм.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк
08:28 22.06.2022 (обновлено: 08:30 22.06.2022)
 
Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка

Мэр Донецка: еще два сотрудника предприятия ранены при обстреле города

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города получили ранения двое сотрудников предприятия "Донэлектроавтотранс".
"В результате обстрела Киевского района во время работ по ремонту контактной сети получили ранения двое сотрудников предприятия "Донэлектроавтотранс"", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в среду утром в Донецке слышны громкие взрывы. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) за 25 минут по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 мм.
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинДонецк (ДНР)Куйбышевский районСЦКК
 
 
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