https://ria.ru/20220622/donbass-1797201483.html
Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка
Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города получили ранения двое сотрудников предприятия "Донэлектроавтотранс". РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:28
2022-06-22T08:28
2022-06-22T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города получили ранения двое сотрудников предприятия "Донэлектроавтотранс".Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в среду утром в Донецке слышны громкие взрывы. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) за 25 минут по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 мм.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк
08:28 22.06.2022 (обновлено: 08:30 22.06.2022)
Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка
Мэр Донецка: еще два сотрудника предприятия ранены при обстреле города