https://ria.ru/20220622/donbass-1797201483.html

Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка

Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.06.2022

Еще два мирных жителя ранены при обстреле Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города получили ранения двое сотрудников предприятия "Донэлектроавтотранс". РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:28

2022-06-22T08:28

2022-06-22T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

донецк (днр)

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города получили ранения двое сотрудников предприятия "Донэлектроавтотранс".Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в среду утром в Донецке слышны громкие взрывы. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) за 25 минут по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 мм.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

куйбышевский район

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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк