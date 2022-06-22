https://ria.ru/20220622/donbass-1797201156.html

Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 25 мин выпустили 14 снарядов калибром 155 мм по Киевскому району Донецка, 6 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщает представительство... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:22

2022-06-22T08:22

2022-06-22T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за 25 мин выпустили 14 снарядов калибром 155 мм по Киевскому району Донецка, 6 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 07.45 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снарядов калибром 155 мм. 07.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 08.00 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позднее в 8.10 украинские войска выпустили еще 5 снарядов калибром 155 мм по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве.Как передает корреспондент РИА Новости, в Донецке слышны громкие взрывы. Обстрел продолжается.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

донецк (днр)

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, вооруженные силы украины