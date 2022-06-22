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Украинская артиллерия с раннего утра обстреливает Донецк

Украинская артиллерия с раннего утра обстреливает Донецк - РИА Новости, 22.06.2022

Украинская артиллерия с раннего утра обстреливает Донецк

Украинская артиллерия с раннего утра наносит удары по Донецку, слышны громкие взрывы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:18

2022-06-22T08:18

2022-06-22T09:32

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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинская артиллерия с раннего утра наносит удары по Донецку, слышны громкие взрывы, сообщил корреспондент РИА Новости.По информации мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрелов ранения получили два сотрудника предприятия "Донэлектроавтотранс", которые ремонтировали контактную сеть.Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, под удар попала детская музыкальная школа и несколько жилых домов.Столица Донецкой Народной Республики с 13 июня подвергается беспрецедентным обстрелам. ВСУ наносят удары по всем районам города, серьезнее всего страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Практически каждый день гибнут мирные жители.Для артобстрелов украинские войска активно используют дальнобойные гаубицы М777 американского производства калибра 155 миллиметров. Десятки этих орудий Киеву поставили США, Канада и Австралия.Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде "дополнительных союзнических сил".

https://ria.ru/20220622/donbass-1797201047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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