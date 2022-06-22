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Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России

Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России - РИА Новости, 22.06.2022

Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России

Первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из Мариуполя турецкого судна "Азов Конкорд" (Azov Concord) обеспечивали российские... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:53

2022-06-22T21:53

2022-06-22T21:53

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мариуполь

донецкая народная республика

азовское море

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из Мариуполя турецкого судна "Азов Конкорд" (Azov Concord) обеспечивали российские военные моряки совместно с портовыми властями ДНР, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. 21 июня 2022 года силами Военно-морского флота во взаимодействии с портовыми властями Донецкой Народной Республики обеспечен первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из порта Мариуполь турецкого судна "Азов Конкорд", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.

мариуполь

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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, азовское море