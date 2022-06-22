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Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России - РИА Новости, 22.06.2022
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Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России
Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России - РИА Новости, 22.06.2022
Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России
Первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из Мариуполя турецкого судна "Азов Конкорд" (Azov Concord) обеспечивали российские... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:53
2022-06-22T21:53
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
азовское море
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из Мариуполя турецкого судна "Азов Конкорд" (Azov Concord) обеспечивали российские военные моряки совместно с портовыми властями ДНР, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. 21 июня 2022 года силами Военно-морского флота во взаимодействии с портовыми властями Донецкой Народной Республики обеспечен первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из порта Мариуполь турецкого судна "Азов Конкорд", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, азовское море
21:53 22.06.2022
 
Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России

Выход из Мариуполя судна "Азов Конкорд" обеспечили ВМФ России и портовые власти ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПервое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покинуло порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными
Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покинуло порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из Мариуполя турецкого судна "Азов Конкорд" (Azov Concord) обеспечивали российские военные моряки совместно с портовыми властями ДНР, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. 21 июня 2022 года силами Военно-морского флота во взаимодействии с портовыми властями Донецкой Народной Республики обеспечен первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из порта Мариуполь турецкого судна "Азов Конкорд", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Подрыв заряда, обнаруженного саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

Разминирование жилых домов вблизи Азовстали
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаАзовское море
 
 
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