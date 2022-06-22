https://ria.ru/20220622/dnr-1797421568.html

ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке

ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 22.06.2022

ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска в 20.15 (совпадает с мск) выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, заявило... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:36

2022-06-22T20:36

2022-06-22T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 (совпадает с мск) выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.15 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина