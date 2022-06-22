https://ria.ru/20220622/dnr-1797421568.html
ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке
ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 22.06.2022
ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 20.15 (совпадает с мск) выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, заявило... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:36
2022-06-22T20:36
2022-06-22T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797214619_0:344:1512:1195_1920x0_80_0_0_207cdf8db198dbcbf2599ae9fdf0922c.jpg
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 (совпадает с мск) выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.15 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797214619_0:260:1247:1195_1920x0_80_0_0_5fe9db58adf5548ed86bcfa1d4436637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка