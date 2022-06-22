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Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов

Украинские войска снова обстреляли Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:20

2022-06-22T20:20

2022-06-22T20:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол