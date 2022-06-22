https://ria.ru/20220622/dnr-1797409593.html
ВСУ выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
ВСУ выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 22.06.2022
ВСУ выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 18.30 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, заявило... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:18
2022-06-22T19:18
2022-06-22T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159225_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_96da7ff0da3ea4ad1b9a9985ca835fdc.jpg
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159225_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_78c2df2dd7a664f2f19c61e0c0c289e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
ВСУ выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка