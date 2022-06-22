https://ria.ru/20220622/dnr-1797365705.html

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Макеевке

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Макеевке - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Макеевке

Украинские войска за семь минут выпустили 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Горловке и Макеевке, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:55

2022-06-22T16:55

2022-06-22T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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нато

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Горловке и Макеевке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

украина

сша

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, донецк (днр), нато