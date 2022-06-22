16:55 22.06.2022 (обновлено: 17:03 22.06.2022)
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке и Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ за семь минут выпустили 13 снарядов по Горловке и Макеевке
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Горловке и Макеевке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.28 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.