https://ria.ru/20220622/chaykovskiy-1797407403.html

В Киеве потребовали убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии

В Киеве потребовали убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии - РИА Новости, 22.06.2022

В Киеве потребовали убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии

Из названия Национальной музыкальной академии Украины нужно убрать имя русского композитора Петра Чайковского, считает глава института нацпамяти Украины Антон... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:08

2022-06-22T19:08

2022-06-22T19:08

культура

новости культуры

украина

петр чайковский

музыка

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Из названия Национальной музыкальной академии Украины нужно убрать имя русского композитора Петра Чайковского, считает глава института нацпамяти Украины Антон Дробович."Дошло до крайности, на сайте кабмина "талантливые" активисты инициировали петицию об отмене названия в честь Чайковского (идея понятна), но в тексте назвали композитора "эмблемой российского имперского шовинизма" и едва ли не сознательным инструментом российского империализма", - сообщил Дробович в социальной сети. По его словам, Чайковский ничем таким перед Украиной не провинился и имперского шовинизма в его творчестве и жизни не было, поэтому слушать, изучать и даже уважать иностранного композитора можно и нужно наряду с Листом, Равелем, Бетховеном, но его культ создавать нечего.Поэтому, добавил он, Национальная музыкальная академия Украины точно должна носить какое-нибудь другое название. Дробович также написал, что часть коллектива и руководства академии выступает за сохранение имени Чайковского, другая - выступает против.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220620/literatura-1796829375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, украина, петр чайковский, музыка