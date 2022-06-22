Рейтинг@Mail.ru
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/briks-1797368850.html
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня - РИА Новости, 22.06.2022
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня
Лидеры БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:01
2022-06-22T17:07
брикс
владимир путин
россия
бразилия
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150208/49/1502084968_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_6448ee7d6227bdd14f664e7c64c6c99e.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидеры БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что президент России Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством."Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой Декларации саммита", - говорится в сообщении.Кроме того, 24 июня Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств.
https://ria.ru/20220622/briks-1797342560.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150208/49/1502084968_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_7b62326004a22342506c474d7532b96a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, владимир путин, россия, бразилия, индия
17:01 22.06.2022 (обновлено: 17:07 22.06.2022)
 
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня

Лидеры БРИКС обсудят сотрудничество в политической, экономической сферах 23 июня

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Флаги стран БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидеры БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президент России Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством.
"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой Декларации саммита", - говорится в сообщении.
Кроме того, 24 июня Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 15:54
The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию
 
БРИКСВладимир ПутинРоссияБразилияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала