https://ria.ru/20220622/briks-1797368850.html

Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня

Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня - РИА Новости, 22.06.2022

Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня

Лидеры БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:01

2022-06-22T17:01

2022-06-22T17:07

брикс

владимир путин

россия

бразилия

индия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидеры БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что президент России Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством."Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой Декларации саммита", - говорится в сообщении.Кроме того, 24 июня Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств.

https://ria.ru/20220622/briks-1797342560.html

россия

бразилия

индия

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брикс, владимир путин, россия, бразилия, индия