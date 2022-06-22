https://ria.ru/20220622/briks-1797368850.html
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня - РИА Новости, 22.06.2022
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня
Лидеры БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:01
2022-06-22T17:01
2022-06-22T17:07
брикс
владимир путин
россия
бразилия
индия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидеры БРИКС обсудят 23 июня перспективы многопланового сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что президент России Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством."Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой Декларации саммита", - говорится в сообщении.Кроме того, 24 июня Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств.
https://ria.ru/20220622/briks-1797342560.html
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брикс, владимир путин, россия, бразилия, индия
17:01 22.06.2022 (обновлено: 17:07 22.06.2022)
Лидеры БРИКС обсудят перспективы многопланового сотрудничества 23 июня
Лидеры БРИКС обсудят сотрудничество в политической, экономической сферах 23 июня