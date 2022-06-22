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Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия - РИА Новости, 22.06.2022
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Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия
Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия - РИА Новости, 22.06.2022
Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия
Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:24
2022-06-22T23:45
болгария
в мире
бойко борисов
румен радев
северная македония
возрождение
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Отставку поддержали 123 депутата, против высказались 115. По закону для вотума достаточно голосов 121 парламентария.Инициаторами такого шага стали депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. После консультаций к ним присоединились и другие оппозиционные силы: "Возрождение", "Есть такой народ" и "Движение за права и свободы" (ДПС). После вынесения вотума недоверия крупнейшая парламентская коалиция "Продолжаем перемены" во главе с премьером Кирилом Петковым должна получить мандат на новую попытку сформировать совет министров. В случае неудачи второй мандат получит партия ГЕРБ. Если и ее усилия окажутся недостаточными, президент Румен Радев сам решит, кому в парламенте передать третий мандат.Если в результате этих процедур правительство не будет сформировано, глава государства должен распустить парламент, назначить служебный кабмин и объявить досрочные выборы.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.Оппозиция недовольна финансовым и экономическим курсом коалиционного правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии. Они заявляют о галопирующей инфляции, из-за которой граждане страны потеряли около 15 миллиардов левов (восьми миллиардов долларов). Из-за сложившейся ситуации свои посты ранее покинули министр энергетики и глава МИД.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220619/gaz-1796555787.html
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html
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болгария, в мире, бойко борисов, румен радев, северная македония, возрождение
19:24 22.06.2022 (обновлено: 23:45 22.06.2022)
 
Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия

БНТ: парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Отставку поддержали 123 депутата, против высказались 115. По закону для вотума достаточно голосов 121 парламентария.
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19 июня, 14:00
Началась пробная подача газа из Греции в Болгарию по трубопроводу IGB
Инициаторами такого шага стали депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. После консультаций к ним присоединились и другие оппозиционные силы: "Возрождение", "Есть такой народ" и "Движение за права и свободы" (ДПС).
После вынесения вотума недоверия крупнейшая парламентская коалиция "Продолжаем перемены" во главе с премьером Кирилом Петковым должна получить мандат на новую попытку сформировать совет министров. В случае неудачи второй мандат получит партия ГЕРБ. Если и ее усилия окажутся недостаточными, президент Румен Радев сам решит, кому в парламенте передать третий мандат.
Если в результате этих процедур правительство не будет сформировано, глава государства должен распустить парламент, назначить служебный кабмин и объявить досрочные выборы.
В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
Оппозиция недовольна финансовым и экономическим курсом коалиционного правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии. Они заявляют о галопирующей инфляции, из-за которой граждане страны потеряли около 15 миллиардов левов (восьми миллиардов долларов). Из-за сложившейся ситуации свои посты ранее покинули министр энергетики и глава МИД.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:23
Санкции Запада против России провалились, пишет NYT
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.

В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 19:12
Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносителиДесятки протестующих прошли маршем к зданию Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения в Софии. Так они выразили свое несогласие с повышением цен на энергоносители. Демонстранты почти на час перекрыли движение транспорта в болгарской столице и потребовали отставки комиссии.
 
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