https://ria.ru/20220622/bolgariya-1797410207.html

Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия

Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия - РИА Новости, 22.06.2022

Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:24

2022-06-22T19:24

2022-06-22T23:45

болгария

в мире

бойко борисов

румен радев

северная македония

возрождение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1920x0_80_0_0_06efac1f63007b847230708f25b8b3a1.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Отставку поддержали 123 депутата, против высказались 115. По закону для вотума достаточно голосов 121 парламентария.Инициаторами такого шага стали депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. После консультаций к ним присоединились и другие оппозиционные силы: "Возрождение", "Есть такой народ" и "Движение за права и свободы" (ДПС). После вынесения вотума недоверия крупнейшая парламентская коалиция "Продолжаем перемены" во главе с премьером Кирилом Петковым должна получить мандат на новую попытку сформировать совет министров. В случае неудачи второй мандат получит партия ГЕРБ. Если и ее усилия окажутся недостаточными, президент Румен Радев сам решит, кому в парламенте передать третий мандат.Если в результате этих процедур правительство не будет сформировано, глава государства должен распустить парламент, назначить служебный кабмин и объявить досрочные выборы.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.Оппозиция недовольна финансовым и экономическим курсом коалиционного правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии. Они заявляют о галопирующей инфляции, из-за которой граждане страны потеряли около 15 миллиардов левов (восьми миллиардов долларов). Из-за сложившейся ситуации свои посты ранее покинули министр энергетики и глава МИД.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220619/gaz-1796555787.html

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html

https://ria.ru/20220529/bolgariya-1791591101.html

болгария

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, в мире, бойко борисов, румен радев, северная македония, возрождение