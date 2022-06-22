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Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности - РИА Новости, 22.06.2022
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Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности
Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности - РИА Новости, 22.06.2022
Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности
США в контактах с представителями Москвы подчеркивали, что понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:27
2022-06-22T16:47
сша
в мире
россия
государственный департамент сша
нато
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США в контактах с представителями Москвы подчеркивали, что понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением, заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."До самого первого дня (спецоперации РФ на Украине - ред.) мы были очень активно вовлечены в дипломатический процесс. Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: "Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности - и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением"", - сказала Шерман, выступая в рамках форума высокого уровня США и ЕС, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.По ее словам, в контактах с представителями Вашингтона по безопасности российское руководство якобы неоднократно настаивало на возврате НАТО к конфигурации 1997 года, что США считают "абсурдным". "Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения", - подчеркнула высокопоставленный американский дипломат.
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сша, в мире, россия, государственный департамент сша, нато, венди шерман
16:27 22.06.2022 (обновлено: 16:47 22.06.2022)
 
Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности

Замгоссекретаря Шерман: США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США в контактах с представителями Москвы подчеркивали, что понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением, заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"До самого первого дня (спецоперации РФ на Украине - ред.) мы были очень активно вовлечены в дипломатический процесс. Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: "Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности - и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением"", - сказала Шерман, выступая в рамках форума высокого уровня США и ЕС, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.
По ее словам, в контактах с представителями Вашингтона по безопасности российское руководство якобы неоднократно настаивало на возврате НАТО к конфигурации 1997 года, что США считают "абсурдным". "Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения", - подчеркнула высокопоставленный американский дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:25
Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров
 
СШАВ миреРоссияГосударственный департамент СШАНАТОВенди Шерман
 
 
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