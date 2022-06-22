16:27 22.06.2022 (обновлено: 16:47 22.06.2022)
Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности
Замгоссекретаря Шерман: США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США в контактах с представителями Москвы подчеркивали, что понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением, заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"До самого первого дня (спецоперации РФ на Украине - ред.) мы были очень активно вовлечены в дипломатический процесс. Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: "Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности - и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением"", - сказала Шерман, выступая в рамках форума высокого уровня США и ЕС, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.
По ее словам, в контактах с представителями Вашингтона по безопасности российское руководство якобы неоднократно настаивало на возврате НАТО к конфигурации 1997 года, что США считают "абсурдным". "Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения", - подчеркнула высокопоставленный американский дипломат.