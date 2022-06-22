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Параллельный импорт автомобилей не будет работать в России, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2022
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Параллельный импорт автомобилей не будет работать в России, считает эксперт
Параллельный импорт автомобилей не будет работать в России, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2022
Параллельный импорт автомобилей не будет работать в России, считает эксперт
Параллельный импорт новых автомобилей как система работать в РФ не будет из-за множества проблем и нюансов, в целом это не массовая история, сказал РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:50
2022-06-22T14:50
экономика
авто
россия
дальний восток
volkswagen touareg
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Параллельный импорт новых автомобилей как система работать в РФ не будет из-за множества проблем и нюансов, в целом это не массовая история, сказал РИА Новости автоэксперт, директор "Автостата" Сергей Целиков.В начале мая в стране заработал механизм параллельного импорта (без разрешения правообладателя), в перечень попали в том числе автомобили. Однако в последние дни среди игроков отрасли появилась информация - с импортом машин есть проблемы: в частности, по техрегламенту таможенного союза необходимо одобрение типа транспортного средства, которое сейчас генеральным импортером не выдается, с подобными сведениями согласился и собеседник агентства."Есть куча нюансов по автомобилям, предназначенным для разных рынков. Условно, в Эмираты идут машины с двумя кондиционерами и практически без отопителя, потому что там всегда жарко - нет зимы, комплектации другие. Возить через Казахстан тоже проблемы: чтобы вывезти автовоз машин, нужно найти несколько человек казахов, поставить автомобили на учет на них, все оформить - это очень сложно. Дальше, импортеры, которые под санкциями - условно Volkswagen - он следит за казахскими дилерами, чтобы машины сюда не перемещались", - рассказал Целиков."На мой взгляд в данной ситуации это массово работать вообще не будет. В индивидуальном порядке кто-то что-то будет завозить, но как система параллельный импорт - это нереальная история", - отметил автоэксперт.Что касается подержанных автомобилей, то, как напомнил Целиков, никто из официальных дилеров и ранее не возил их в РФ. Почти 90% машин с пробегом ввозились через Дальний Восток и были в основном праворульными."Из Европы тоже начали возить, хотя, конечно, там проблемы: то банки не принимают оплату, то логистика - граница сейчас практически закрыта для автовозов, надо через порты. Все усложнилось, подорожало. Построить все это как процесс в ближайшее время не получится. В индивидуальном порядке - да, у нас "голь на выдумки хитра", люди будут всячески пытаться привезти. Курс доллара очень благоприятствует", - добавил автоэксперт.При этом Целиков уточнил, что наладить параллельный импорт автозапчастей - вполне реально, больших проблем с перестройкой логистики не будет.
https://ria.ru/20220622/import-1797231543.html
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экономика, авто, россия, дальний восток, volkswagen touareg
14:50 22.06.2022
 
Параллельный импорт автомобилей не будет работать в России, считает эксперт

Эксперт Целиков: параллельный импорт автомобилей не будет массово работать в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"
Работа мегамолла ТрансТехСервис - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Параллельный импорт новых автомобилей как система работать в РФ не будет из-за множества проблем и нюансов, в целом это не массовая история, сказал РИА Новости автоэксперт, директор "Автостата" Сергей Целиков.
В начале мая в стране заработал механизм параллельного импорта (без разрешения правообладателя), в перечень попали в том числе автомобили. Однако в последние дни среди игроков отрасли появилась информация - с импортом машин есть проблемы: в частности, по техрегламенту таможенного союза необходимо одобрение типа транспортного средства, которое сейчас генеральным импортером не выдается, с подобными сведениями согласился и собеседник агентства.
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"Есть куча нюансов по автомобилям, предназначенным для разных рынков. Условно, в Эмираты идут машины с двумя кондиционерами и практически без отопителя, потому что там всегда жарко - нет зимы, комплектации другие. Возить через Казахстан тоже проблемы: чтобы вывезти автовоз машин, нужно найти несколько человек казахов, поставить автомобили на учет на них, все оформить - это очень сложно. Дальше, импортеры, которые под санкциями - условно Volkswagen - он следит за казахскими дилерами, чтобы машины сюда не перемещались", - рассказал Целиков.
"На мой взгляд в данной ситуации это массово работать вообще не будет. В индивидуальном порядке кто-то что-то будет завозить, но как система параллельный импорт - это нереальная история", - отметил автоэксперт.
Что касается подержанных автомобилей, то, как напомнил Целиков, никто из официальных дилеров и ранее не возил их в РФ. Почти 90% машин с пробегом ввозились через Дальний Восток и были в основном праворульными.
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"Из Европы тоже начали возить, хотя, конечно, там проблемы: то банки не принимают оплату, то логистика - граница сейчас практически закрыта для автовозов, надо через порты. Все усложнилось, подорожало. Построить все это как процесс в ближайшее время не получится. В индивидуальном порядке - да, у нас "голь на выдумки хитра", люди будут всячески пытаться привезти. Курс доллара очень благоприятствует", - добавил автоэксперт.
При этом Целиков уточнил, что наладить параллельный импорт автозапчастей - вполне реально, больших проблем с перестройкой логистики не будет.
 
ЭкономикаАвтоРоссияДальний ВостокVolkswagen Touareg
 
 
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