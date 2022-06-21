https://ria.ru/20220621/zerno-1797110962.html

В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе

В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2022

В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе

Встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по "зерновой проблеме" состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:31

2022-06-21T17:31

2022-06-21T17:31

в мире

турция

россия

украина

оон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_cec60ea66badf3deecf63188944933d5.jpg

АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по "зерновой проблеме" состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источники в администрации президента Турции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он"Встреча, в которой примут участие представители Турции, России, Украины и ООН, пройдет в Стамбуле на следующей неделе", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20220620/zerno-1796764129.html

турция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, украина, оон, владимир путин