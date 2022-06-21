https://ria.ru/20220621/zerno-1797110962.html
В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе
В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2022
В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе
Встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по "зерновой проблеме" состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:31
2022-06-21T17:31
2022-06-21T17:31
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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по "зерновой проблеме" состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источники в администрации президента Турции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он"Встреча, в которой примут участие представители Турции, России, Украины и ООН, пройдет в Стамбуле на следующей неделе", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20220620/zerno-1796764129.html
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в мире, турция, россия, украина, оон, владимир путин
В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе
В Турции анонсировали встречу с ООН, Украиной, Россией по зерну на следующей неделе