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В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2022
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В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе
В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2022
В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе
Встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по "зерновой проблеме" состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:31
2022-06-21T17:31
в мире
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россия
украина
оон
владимир путин
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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по "зерновой проблеме" состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источники в администрации президента Турции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он"Встреча, в которой примут участие представители Турции, России, Украины и ООН, пройдет в Стамбуле на следующей неделе", - сообщил телеканал.
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в мире, турция, россия, украина, оон, владимир путин
17:31 21.06.2022
 
В Турции анонсировали встречу с ООН по зерну на следующей неделе

В Турции анонсировали встречу с ООН, Украиной, Россией по зерну на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по "зерновой проблеме" состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источники в администрации президента Турции.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он
"Встреча, в которой примут участие представители Турции, России, Украины и ООН, пройдет в Стамбуле на следующей неделе", - сообщил телеканал.
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