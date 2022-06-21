Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров
Премьер Мишустин призвал ускорить развитие мировых маршрутов Восток — Запад и Север — Юг
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире, сейчас необходимо ускорить развитие новых транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.
"Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире. Это ставит перед нами новые задачи. Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг", - сказал Мишустин, добавив, что они должны действовать в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс — один путь".
Он отметил, что в мире растет интерес к взаимодействию с ЕАЭС, и необходимо усилить контакты со странами СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, реализовать комплекс договоренностей с Китаем и ускорить переговоры о расширении торговых связей с Египтом, Индией и Ираном. Также Мишустин обратил внимание на нацеленность на продуктивный диалог с ШОС и АСЕАН. "Все это даст существенное преимущество для продвижения евразийских товаров на внешних рынках и укрепление роли ЕАЭС на международной арене", - добавил Мишустин.