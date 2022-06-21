https://ria.ru/20220621/torgovlya-1796988123.html

Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров

Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров - РИА Новости, 21.06.2022

Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров

Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире, сейчас необходимо ускорить развитие новых... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:43

2022-06-21T12:43

2022-06-21T12:43

экономика

евразийский экономический союз

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шос

китай

африка

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россия

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире, сейчас необходимо ускорить развитие новых транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник."Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире. Это ставит перед нами новые задачи. Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг", - сказал Мишустин, добавив, что они должны действовать в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс — один путь".Он отметил, что в мире растет интерес к взаимодействию с ЕАЭС, и необходимо усилить контакты со странами СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, реализовать комплекс договоренностей с Китаем и ускорить переговоры о расширении торговых связей с Египтом, Индией и Ираном. Также Мишустин обратил внимание на нацеленность на продуктивный диалог с ШОС и АСЕАН. "Все это даст существенное преимущество для продвижения евразийских товаров на внешних рынках и укрепление роли ЕАЭС на международной арене", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220621/eaes-1796967500.html

китай

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Ольга Фомченкова

экономика, евразийский экономический союз, снг, шос, китай, африка, латинская америка, россия, михаил мишустин