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Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров - РИА Новости, 21.06.2022
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Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров
Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров - РИА Новости, 21.06.2022
Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров
Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире, сейчас необходимо ускорить развитие новых... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:43
2022-06-21T12:43
экономика
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире, сейчас необходимо ускорить развитие новых транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник."Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире. Это ставит перед нами новые задачи. Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг", - сказал Мишустин, добавив, что они должны действовать в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс — один путь".Он отметил, что в мире растет интерес к взаимодействию с ЕАЭС, и необходимо усилить контакты со странами СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, реализовать комплекс договоренностей с Китаем и ускорить переговоры о расширении торговых связей с Египтом, Индией и Ираном. Также Мишустин обратил внимание на нацеленность на продуктивный диалог с ШОС и АСЕАН. "Все это даст существенное преимущество для продвижения евразийских товаров на внешних рынках и укрепление роли ЕАЭС на международной арене", - добавил Мишустин.
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экономика, евразийский экономический союз, снг, шос, китай, африка, латинская америка, россия, михаил мишустин
12:43 21.06.2022
 
Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров

Премьер Мишустин призвал ускорить развитие мировых маршрутов Восток — Запад и Север — Юг

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире, сейчас необходимо ускорить развитие новых транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.
"Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире. Это ставит перед нами новые задачи. Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг", - сказал Мишустин, добавив, что они должны действовать в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс — один путь".
Он отметил, что в мире растет интерес к взаимодействию с ЕАЭС, и необходимо усилить контакты со странами СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, реализовать комплекс договоренностей с Китаем и ускорить переговоры о расширении торговых связей с Египтом, Индией и Ираном. Также Мишустин обратил внимание на нацеленность на продуктивный диалог с ШОС и АСЕАН. "Все это даст существенное преимущество для продвижения евразийских товаров на внешних рынках и укрепление роли ЕАЭС на международной арене", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
11:44
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзСНГШОСКитайАфрикаЛатинская АмерикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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