https://ria.ru/20220621/stavropole-1797140439.html
Изоляция контактировавших с больной сибирской язвой не требуется
Изоляция контактировавших с больной сибирской язвой не требуется - РИА Новости, 21.06.2022
Изоляция контактировавших с больной сибирской язвой не требуется
Сибирская язва не передается от человека к человеку, поэтому не нужно изолировать тех, кто контактировал с больной в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:02
2022-06-21T19:02
2022-06-21T19:02
происшествия
владимир владимиров
ставропольский край
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сибирская язва не передается от человека к человеку, поэтому не нужно изолировать тех, кто контактировал с больной в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что жительница региона заразилась сибирской язвой."Круг контактных лиц определен, за ними установлено медицинское наблюдение, все здоровы, жалоб не предъявляют. Сибирская язва не передается от человека к человеку, поэтому изоляции контактных лиц не требуется", - говорится в сообщении.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html
https://ria.ru/20220518/zakharova-1789308252.html
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происшествия, владимир владимиров, ставропольский край
Изоляция контактировавших с больной сибирской язвой не требуется
Изоляция контактировавших с больной сибирской язвой на Ставрополье не требуется
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сибирская язва не передается от человека к человеку, поэтому не нужно изолировать тех, кто контактировал с больной в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
рассказал, что жительница региона заразилась сибирской язвой.
"Круг контактных лиц определен, за ними установлено медицинское наблюдение, все здоровы, жалоб не предъявляют. Сибирская язва не передается от человека к человеку, поэтому изоляции контактных лиц не требуется", - говорится в сообщении.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.