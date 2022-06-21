https://ria.ru/20220621/sotrudniki-1797049671.html

Воробьев: "Вкусно - и точка" планирует брать на работу новых сотрудников

Воробьев: "Вкусно - и точка" планирует брать на работу новых сотрудников - РИА Новости, 21.06.2022

Воробьев: "Вкусно - и точка" планирует брать на работу новых сотрудников

Сеть "Вкусно - и точка" планирует брать на работу новых сотрудников, к этому процессу подключат подмосковные центры занятости, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:15

2022-06-21T15:15

2022-06-21T15:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сеть "Вкусно - и точка" планирует брать на работу новых сотрудников, к этому процессу подключат подмосковные центры занятости, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сеть "Вкусно – и точка", которая пришла на смену "Макдоналдс", собирается брать на работу новых сотрудников. Сегодня на открытии нового ресторана у нас в Путилкове в городском округе Красногорск с гендиректором сети Олегом Пароевым обсудили, как помочь сети в этом вопросе. Решено включить в процесс центры занятости Подмосковья и их цифровые решения", - написал Воробьев в своём Telegram-канале.Он отметил, что в каждом предприятии "Вкусно - и точка" работают от 80 до 90 человек. При этом к середине июля планируется открыть 140 ресторанов в Подмосковье.

https://ria.ru/20220621/pereobuchenie-1797022610.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), андрей воробьев