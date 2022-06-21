https://ria.ru/20220621/sotrudnichestvo-1797167999.html

В США привели в пример сотрудничество России и Китая

В США привели в пример сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 21.06.2022

В США привели в пример сотрудничество России и Китая

Рекордный рост закупок Китаем российской нефти прямо свидетельствует о растущем сотрудничестве между Москвой и Пекином, заявил координатор совета национальной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:42

2022-06-21T21:42

2022-06-21T21:42

цены на нефть

владимир путин

россия

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Рекордный рост закупок Китаем российской нефти прямо свидетельствует о растущем сотрудничестве между Москвой и Пекином, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.Кирби также отметил, что США призывали Китай быть ответственной силой и присоединиться к остальному миру в осуждении России, однако в настоящее время КНР не участвует в санкционном режиме.20 июня стало известно, что импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% в мае 2022 года (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), достигнув рекордного уровня почти в 2 миллиона баррелей в день. Таким образом, Россия стала главным поставщиком нефти для КНР, превзойдя Саудовскую Аравию. В апреле Китай закупил почти 1,6 миллиона баррелей российской нефти.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220621/kitaytsy-1796989033.html

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сша

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, россия, сша, китай