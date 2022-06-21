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В США привели в пример сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 21.06.2022
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В США привели в пример сотрудничество России и Китая
В США привели в пример сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 21.06.2022
В США привели в пример сотрудничество России и Китая
Рекордный рост закупок Китаем российской нефти прямо свидетельствует о растущем сотрудничестве между Москвой и Пекином, заявил координатор совета национальной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:42
2022-06-21T21:42
цены на нефть
владимир путин
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сша
китай
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Рекордный рост закупок Китаем российской нефти прямо свидетельствует о растущем сотрудничестве между Москвой и Пекином, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.Кирби также отметил, что США призывали Китай быть ответственной силой и присоединиться к остальному миру в осуждении России, однако в настоящее время КНР не участвует в санкционном режиме.20 июня стало известно, что импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% в мае 2022 года (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), достигнув рекордного уровня почти в 2 миллиона баррелей в день. Таким образом, Россия стала главным поставщиком нефти для КНР, превзойдя Саудовскую Аравию. В апреле Китай закупил почти 1,6 миллиона баррелей российской нефти.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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цены на нефть, владимир путин, россия, сша, китай
21:42 21.06.2022
 
В США привели в пример сотрудничество России и Китая

Координатор Белого дома США отметил растущее сотрудничества между Китаем и Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Рекордный рост закупок Китаем российской нефти прямо свидетельствует о растущем сотрудничестве между Москвой и Пекином, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
"Это лишь часть общего стремления Китая продолжать движение с Россией, и мы видим в этом очередной пример растущего сотрудничества между Китаем и Россией", - заявил он.
Кирби также отметил, что США призывали Китай быть ответственной силой и присоединиться к остальному миру в осуждении России, однако в настоящее время КНР не участвует в санкционном режиме.
20 июня стало известно, что импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% в мае 2022 года (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), достигнув рекордного уровня почти в 2 миллиона баррелей в день. Таким образом, Россия стала главным поставщиком нефти для КНР, превзойдя Саудовскую Аравию. В апреле Китай закупил почти 1,6 миллиона баррелей российской нефти.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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