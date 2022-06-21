https://ria.ru/20220621/sk-1797103854.html
СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки
СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки - РИА Новости, 21.06.2022
СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки
Российские следователи завели уголовное дело после обстрела "Донецкгорводоканала" украинскими силовиками из французской самоходной артиллерийской установки... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:09
2022-06-21T17:09
2022-06-21T17:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело после обстрела "Донецкгорводоканала" украинскими силовиками из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что российские следователи проводят осмотр помещений и прилегающей территории "Донецкгорводоканал КП "Вода Донбасса" ДНР. Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины обстреляли эти объекты из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов четыре человека ранены."Действия военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины квалифицированы следствием по части 1 статьи 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220621/lnr-1797041532.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)
СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки
СК возбудил дело из-за обстрела "Донецкгорводоканала" из французской установки CAESAR