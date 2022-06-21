https://ria.ru/20220621/sk-1797103854.html

СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки

СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки - РИА Новости, 21.06.2022

СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки

Российские следователи завели уголовное дело после обстрела "Донецкгорводоканала" украинскими силовиками из французской самоходной артиллерийской установки... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:09

2022-06-21T17:09

2022-06-21T17:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело после обстрела "Донецкгорводоканала" украинскими силовиками из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что российские следователи проводят осмотр помещений и прилегающей территории "Донецкгорводоканал КП "Вода Донбасса" ДНР. Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины обстреляли эти объекты из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов четыре человека ранены."Действия военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины квалифицированы следствием по части 1 статьи 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220621/lnr-1797041532.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)