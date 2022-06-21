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СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/sk-1797103854.html
СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки
СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки - РИА Новости, 21.06.2022
СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки
Российские следователи завели уголовное дело после обстрела "Донецкгорводоканала" украинскими силовиками из французской самоходной артиллерийской установки... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:09
2022-06-21T17:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело после обстрела "Донецкгорводоканала" украинскими силовиками из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что российские следователи проводят осмотр помещений и прилегающей территории "Донецкгорводоканал КП "Вода Донбасса" ДНР. Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины обстреляли эти объекты из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов четыре человека ранены."Действия военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины квалифицированы следствием по части 1 статьи 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220621/lnr-1797041532.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)
17:09 21.06.2022
 
СК завел дело после обстрела донецкого водоканала из французской установки

СК возбудил дело из-за обстрела "Донецкгорводоканала" из французской установки CAESAR

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело после обстрела "Донецкгорводоканала" украинскими силовиками из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что российские следователи проводят осмотр помещений и прилегающей территории "Донецкгорводоканал КП "Вода Донбасса" ДНР. Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины обстреляли эти объекты из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов четыре человека ранены.
"Действия военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины квалифицированы следствием по части 1 статьи 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
Следователи СК РФ работают на месте попадания ракеты Точка-У в городе Зимогорье в ЛНР. 21 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 14:57
Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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