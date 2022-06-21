18:32 21.06.2022 (обновлено: 20:49 21.06.2022)
Бойцы ЛНР и журналисты РИА Новости спасли пожилую пару из Северодонецка
Корреспонденты РИА Новости и бойцы ЛНР вывезли из Северодонецка пожилую супружескую пару
ЛУГАНСК/СЕВЕРОДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости совместно с бойцами военной комендатуры Народной милиции ЛНР эвакуировали из Северодонецка пару 77-летних местных жителей, которых их родственники ранее увидели в одном из репортажей агентства.
Владимир Архипов стал героем репортажа РИА Новости два дня назад, когда попал в больницу с осколочными ранениями. Медицинское учреждение до сих пор находится под непрекращающимся обстрелом со стороны ВСУ. Это также касается и дома Архиповых, примыкающего к промышленной зоне, где оставалась его супруга Нина.
Дочь и родная сестра Владимира, проживающие в Ростовской области, увидели сообщение агентства, связались с корреспондентами и попросили спасти родных.
Отмечается, что во время всего пути журналистов украинские националисты не прекращали обстрел города, а также больницы, где находился Владимир.
Пока корреспонденты РИА Новости с бойцами военной комендатуры ходили за пенсионеркой, сосед Архипова по больничной койке получил серьезное осколочное ранение прямо в палате: осколок от мины залетел в окно на третьем этаже, раздробил ему локтевой сустав и повредил спину.
Женщина находилась в своей квартире. Чета Архиповых воссоединилась у больницы и села в автомобиль агентства, который довез их до Луганска, где спасенных ждали родственники.
Северодонецк регулярно подвергается обстрелам украинской артиллерии: под огонь попадает жилой сектор, где нет военных объектов, а многие местные жители вынуждены месяцами прятаться в подвалах. Под контролем украинских вооруженных формирований остается территория комбината "Азот".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".