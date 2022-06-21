https://ria.ru/20220621/severodonetsk-1797129976.html

Бойцы ЛНР и журналисты РИА Новости спасли пожилую пару из Северодонецка

Бойцы ЛНР и журналисты РИА Новости спасли пожилую пару из Северодонецка - РИА Новости, 21.06.2022

Бойцы ЛНР и журналисты РИА Новости спасли пожилую пару из Северодонецка

Корреспонденты РИА Новости совместно с бойцами военной комендатуры Народной милиции ЛНР эвакуировали из Северодонецка пару 77-летних местных жителей, которых их РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:32

2022-06-21T18:32

2022-06-21T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

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россия

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ЛУГАНСК/СЕВЕРОДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости совместно с бойцами военной комендатуры Народной милиции ЛНР эвакуировали из Северодонецка пару 77-летних местных жителей, которых их родственники ранее увидели в одном из репортажей агентства.Владимир Архипов стал героем репортажа РИА Новости два дня назад, когда попал в больницу с осколочными ранениями. Медицинское учреждение до сих пор находится под непрекращающимся обстрелом со стороны ВСУ. Это также касается и дома Архиповых, примыкающего к промышленной зоне, где оставалась его супруга Нина. Дочь и родная сестра Владимира, проживающие в Ростовской области, увидели сообщение агентства, связались с корреспондентами и попросили спасти родных.Отмечается, что во время всего пути журналистов украинские националисты не прекращали обстрел города, а также больницы, где находился Владимир. Пока корреспонденты РИА Новости с бойцами военной комендатуры ходили за пенсионеркой, сосед Архипова по больничной койке получил серьезное осколочное ранение прямо в палате: осколок от мины залетел в окно на третьем этаже, раздробил ему локтевой сустав и повредил спину. Женщина находилась в своей квартире. Чета Архиповых воссоединилась у больницы и села в автомобиль агентства, который довез их до Луганска, где спасенных ждали родственники.Северодонецк регулярно подвергается обстрелам украинской артиллерии: под огонь попадает жилой сектор, где нет военных объектов, а многие местные жители вынуждены месяцами прятаться в подвалах. Под контролем украинских вооруженных формирований остается территория комбината "Азот".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220621/donbass-1796929762.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796681612.html

https://ria.ru/20220621/plennye-1797052760.html

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"Чудо случилось!" – семья воссоединилась благодаря репортажу РИА Новостей "Чудо случилось!" – семья воссоединилась благодаря репортажу РИА Новостей 2022-06-21T18:32 true PT2M27S

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Кирилл Волков

в мире, северодонецк, луганская народная республика, россия, ростовская область, ситуация в днр и лнр, владимир путин, вооруженные силы украины, луганск