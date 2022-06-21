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В Тверских городах увековечат память погибших в ходе спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022
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Тверская область
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В Тверских городах увековечат память погибших в ходе спецоперации
В Тверских городах увековечат память погибших в ходе спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022
В Тверских городах увековечат память погибших в ходе спецоперации
В муниципалитетах Тверской области установят мемориальные доски военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:07
2022-06-21T17:07
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ТВЕРЬ, 21 июн — РИА Новости. В муниципалитетах Тверской области установят мемориальные доски военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства.Памятные доски появятся на образовательных учреждениях, где учились погибшие защитники, или зданиях, где они жили или работали.Решение принято во вторник на заседании регионального правительства.Планируется, что уже 22 июня – в день Памяти и Скорби - в муниципалитетах Тверской области будут открыты 14 памятных досок с именами героев, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область, общество, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, днр, лнр, украина, донбасс
17:07 21.06.2022
 

В Тверских городах увековечат память погибших в ходе спецоперации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвечи и цветы в руках участника акции
Свечи и цветы в руках участника акции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТВЕРЬ, 21 июн — РИА Новости. В муниципалитетах Тверской области установят мемориальные доски военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Памятные доски появятся на образовательных учреждениях, где учились погибшие защитники, или зданиях, где они жили или работали.
Решение принято во вторник на заседании регионального правительства.
"Сохранение памяти о героях – это наш долг. Установим памятные доски в зданиях, где они учились – это школы, средние профессиональные учреждения образования. Уверен, что главы муниципалитетов поддержат инициативу присвоения имен героев скверам, улицам. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась", – сказал губернатор региона Игорь Руденя.
Планируется, что уже 22 июня – в день Памяти и Скорби - в муниципалитетах Тверской области будут открыты 14 памятных досок с именами героев, отметили в пресс-службе.
Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 13:50Специальная военная операция на Украине
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
 
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