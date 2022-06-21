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В Тверских городах увековечат память погибших в ходе спецоперации

В Тверских городах увековечат память погибших в ходе спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022

В Тверских городах увековечат память погибших в ходе спецоперации

В муниципалитетах Тверской области установят мемориальные доски военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:07

2022-06-21T17:07

2022-06-21T17:07

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тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 21 июн — РИА Новости. В муниципалитетах Тверской области установят мемориальные доски военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства.Памятные доски появятся на образовательных учреждениях, где учились погибшие защитники, или зданиях, где они жили или работали.Решение принято во вторник на заседании регионального правительства.Планируется, что уже 22 июня – в день Памяти и Скорби - в муниципалитетах Тверской области будут открыты 14 памятных досок с именами героев, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220609/graffiti-1794188041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, общество, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, днр, лнр, украина, донбасс