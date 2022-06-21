https://ria.ru/20220621/obstrel-1797041166.html
Житель Макеевки погиб при обстреле города украинскими военными
Житель Макеевки погиб при обстреле города украинскими военными - РИА Новости, 21.06.2022
Житель Макеевки погиб при обстреле города украинскими военными
Житель Макеевки, по предварительным данным, погиб, еще двое получили ранения при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:56
2022-06-21T14:56
2022-06-21T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Житель Макеевки, по предварительным данным, погиб, еще двое получили ранения при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."По предварительным данным, в результате обстрела ВФУ по ул. Цветкова в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек и еще два получили ранения", - говорится в сообщении штаба.
https://ria.ru/20220620/raketa-1796853643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:56 21.06.2022 (обновлено: 15:16 21.06.2022)
Житель Макеевки погиб при обстреле города украинскими военными
Житель Макеевки погиб, еще двое ранены при обстреле города украинскими военными