https://ria.ru/20220621/obstrel-1797041166.html

Житель Макеевки погиб при обстреле города украинскими военными

Житель Макеевки погиб при обстреле города украинскими военными - РИА Новости, 21.06.2022

Житель Макеевки погиб при обстреле города украинскими военными

Житель Макеевки, по предварительным данным, погиб, еще двое получили ранения при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:56

2022-06-21T14:56

2022-06-21T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Житель Макеевки, по предварительным данным, погиб, еще двое получили ранения при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."По предварительным данным, в результате обстрела ВФУ по ул. Цветкова в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек и еще два получили ранения", - говорится в сообщении штаба.

https://ria.ru/20220620/raketa-1796853643.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр