https://ria.ru/20220621/marshruty-1796939271.html

В Новую Москву откроют туристические маршруты

В Новую Москву откроют туристические маршруты - РИА Новости, 21.06.2022

В Новую Москву откроют туристические маршруты

Туристические маршруты в Новую Москву появятся к ее десятилетию, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета по туризму Алина Арутюнова. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:12

2022-06-21T11:12

2022-06-21T11:12

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Туристические маршруты в Новую Москву появятся к ее десятилетию, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета по туризму Алина Арутюнова."Новой Москве в июле будет десять лет, и за это время она изменилась категорически. Ее территории тоже надо включать в маршрут и тоже смотреть, потому что там масса восстановленных и развивающихся усадеб, множество направлений", — сказала Арутюнова.По ее словам, комитет по туризму взаимодействует со всеми регионами России. При этом ранее никто не рассматривал самого москвича как потребителя туристических услуг в столице."Но на самом деле огромный пласт людей, которых можно привлечь и рассказать, что Москва — не только та, которую ты знаешь, например, живешь у себя в районе на Чистых прудах и никогда не был в Ботаническом саду. Это такая история для развития самого внутреннего туризма, мы этим тоже занимаемся", — добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, россия, новая москва, туризм, маршруты, туристы