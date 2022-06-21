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В Новую Москву откроют туристические маршруты
В Новую Москву откроют туристические маршруты - РИА Новости, 21.06.2022
В Новую Москву откроют туристические маршруты
Туристические маршруты в Новую Москву появятся к ее десятилетию, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета по туризму Алина Арутюнова. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:12
2022-06-21T11:12
2022-06-21T11:12
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Туристические маршруты в Новую Москву появятся к ее десятилетию, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета по туризму Алина Арутюнова."Новой Москве в июле будет десять лет, и за это время она изменилась категорически. Ее территории тоже надо включать в маршрут и тоже смотреть, потому что там масса восстановленных и развивающихся усадеб, множество направлений", — сказала Арутюнова.По ее словам, комитет по туризму взаимодействует со всеми регионами России. При этом ранее никто не рассматривал самого москвича как потребителя туристических услуг в столице."Но на самом деле огромный пласт людей, которых можно привлечь и рассказать, что Москва — не только та, которую ты знаешь, например, живешь у себя в районе на Чистых прудах и никогда не был в Ботаническом саду. Это такая история для развития самого внутреннего туризма, мы этим тоже занимаемся", — добавила она.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, москва, россия, новая москва, туризм, маршруты, туристы
В Новую Москву откроют туристические маршруты
Туристические маршруты в Новую Москву появятся к ее десятилетию в июле
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Туристические маршруты в Новую Москву появятся к ее десятилетию, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета по туризму Алина Арутюнова.
"Новой Москве в июле будет десять лет, и за это время она изменилась категорически. Ее территории тоже надо включать в маршрут и тоже смотреть, потому что там масса восстановленных и развивающихся усадеб, множество направлений", — сказала Арутюнова.
По ее словам, комитет по туризму взаимодействует со всеми регионами России. При этом ранее никто не рассматривал самого москвича как потребителя туристических услуг в столице.
"Но на самом деле огромный пласт людей, которых можно привлечь и рассказать, что Москва — не только та, которую ты знаешь, например, живешь у себя в районе на Чистых прудах и никогда не был в Ботаническом саду. Это такая история для развития самого внутреннего туризма, мы этим тоже занимаемся", — добавила она.