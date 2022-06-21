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В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 21.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220621/koronavirus-1796952157.html
В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 21.06.2022
В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 123 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:09
2022-06-21T11:09
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 123 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались шесть человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 172 человека.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:09 21.06.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 123 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 123 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались шесть человек.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 172 человека.
Проверка температуры - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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