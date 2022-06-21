https://ria.ru/20220621/koronavirus-1796952157.html
В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 21.06.2022
В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 123 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:09
2022-06-21T11:09
2022-06-21T11:09
распространение коронавируса
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московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 123 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались шесть человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 172 человека.
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 123 новых случая заражения коронавирусом