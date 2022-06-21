https://ria.ru/20220621/konteynery-1797154748.html

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 183 парках МО

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 183 парках МО - РИА Новости, 21.06.2022

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 183 парках МО

Контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в 183 парках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". В контейнеры можно выбрасывать пластик,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:00

2022-06-21T20:00

2022-06-21T20:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797147927_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_36bc467a2ba5716cf292c6e2ea2a27ac.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в 183 парках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". В контейнеры можно выбрасывать пластик, бумагу, стекло и металл. Все отходы будут отправляться на переработку.Площадки для раздельного сбора мусора разместили в 89 парках, контейнеры установлены в 50 парках. Властям городских округов поручили заключить договоры с мусоровывозящими компаниями и до 1 июля разместить контейнеры в 183 парках. Полностью заработать система раздельного сбора должна до 1 сентября."В этом году в парках региона установят контейнеры для раздельного сбора отходов. Повсеместное внедрение раздельного сбора вносит большой вклад в формирование новой культуры обращения с отходами и развивает экологическую сознательность у жителей Подмосковья", – сказал глава минблагоустройства Михаил Хайкин.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)