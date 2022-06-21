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Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 183 парках МО - РИА Новости, 21.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220621/konteynery-1797154748.html
Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 183 парках МО
Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 183 парках МО - РИА Новости, 21.06.2022
Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 183 парках МО
Контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в 183 парках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". В контейнеры можно выбрасывать пластик,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:00
2022-06-21T20:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в 183 парках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". В контейнеры можно выбрасывать пластик, бумагу, стекло и металл. Все отходы будут отправляться на переработку.Площадки для раздельного сбора мусора разместили в 89 парках, контейнеры установлены в 50 парках. Властям городских округов поручили заключить договоры с мусоровывозящими компаниями и до 1 июля разместить контейнеры в 183 парках. Полностью заработать система раздельного сбора должна до 1 сентября."В этом году в парках региона установят контейнеры для раздельного сбора отходов. Повсеместное внедрение раздельного сбора вносит большой вклад в формирование новой культуры обращения с отходами и развивает экологическую сознательность у жителей Подмосковья", – сказал глава минблагоустройства Михаил Хайкин.
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московская область (подмосковье)
20:00 21.06.2022
 

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 183 парках МО

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКонтейнеры для раздельного сбора отходов в парке
Контейнеры для раздельного сбора отходов в парке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в 183 парках Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". В контейнеры можно выбрасывать пластик, бумагу, стекло и металл. Все отходы будут отправляться на переработку.
Площадки для раздельного сбора мусора разместили в 89 парках, контейнеры установлены в 50 парках. Властям городских округов поручили заключить договоры с мусоровывозящими компаниями и до 1 июля разместить контейнеры в 183 парках. Полностью заработать система раздельного сбора должна до 1 сентября.
"В этом году в парках региона установят контейнеры для раздельного сбора отходов. Повсеместное внедрение раздельного сбора вносит большой вклад в формирование новой культуры обращения с отходами и развивает экологическую сознательность у жителей Подмосковья", – сказал глава минблагоустройства Михаил Хайкин.
 
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