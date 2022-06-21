https://ria.ru/20220621/inoagenty-1796954009.html
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам - РИА Новости, 21.06.2022
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам
Комитет Совфеда по регламенту на заседании во вторник поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие законодательства об иноагентах и вносящего... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:14
2022-06-21T11:14
2022-06-21T11:14
общество
россия
совет федерации рф
иноагенты
вячеслав тимченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по регламенту на заседании во вторник поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие законодательства об иноагентах и вносящего изменения в ряд отраслевых законов, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко.Документ предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов в соответствии с концепцией проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и принятым Госдумой в первом чтении. Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из авторов документа Андрей Климов пояснил РИА Новости, что изменения планируется внести в такие законы, как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе"."Концепцию законопроекта (по развитию законодательства об иноагентах) комитет поддержал", - сказал Тимченко.
https://ria.ru/20220620/shulman-1796666275.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, иноагенты, вячеслав тимченко
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам
Тимченко: комитет СФ поддержал концепцию проекта о поправках в законы по иноагентам
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по регламенту на заседании во вторник поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие законодательства об иноагентах и вносящего изменения в ряд отраслевых законов, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко.
Документ предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов в соответствии с концепцией проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и принятым Госдумой в первом чтении. Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из авторов документа Андрей Климов пояснил РИА Новости, что изменения планируется внести в такие законы, как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе".
"Концепцию законопроекта (по развитию законодательства об иноагентах) комитет поддержал", - сказал Тимченко.