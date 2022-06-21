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Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам - РИА Новости, 21.06.2022
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Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам - РИА Новости, 21.06.2022
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам
Комитет Совфеда по регламенту на заседании во вторник поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие законодательства об иноагентах и вносящего... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:14
2022-06-21T11:14
общество
россия
совет федерации рф
иноагенты
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по регламенту на заседании во вторник поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие законодательства об иноагентах и вносящего изменения в ряд отраслевых законов, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко.Документ предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов в соответствии с концепцией проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и принятым Госдумой в первом чтении. Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из авторов документа Андрей Климов пояснил РИА Новости, что изменения планируется внести в такие законы, как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе"."Концепцию законопроекта (по развитию законодательства об иноагентах) комитет поддержал", - сказал Тимченко.
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общество, россия, совет федерации рф, иноагенты, вячеслав тимченко
11:14 21.06.2022
 
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам

Тимченко: комитет СФ поддержал концепцию проекта о поправках в законы по иноагентам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по регламенту на заседании во вторник поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие законодательства об иноагентах и вносящего изменения в ряд отраслевых законов, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко.
Документ предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов в соответствии с концепцией проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и принятым Госдумой в первом чтении. Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из авторов документа Андрей Климов пояснил РИА Новости, что изменения планируется внести в такие законы, как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе".
"Концепцию законопроекта (по развитию законодательства об иноагентах) комитет поддержал", - сказал Тимченко.
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ОбществоРоссияСовет Федерации РФиноагентыВячеслав Тимченко
 
 
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