https://ria.ru/20220621/inoagenty-1796954009.html

Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам

Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам - РИА Новости, 21.06.2022

Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта о поправках по иноагентам

Комитет Совфеда по регламенту на заседании во вторник поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие законодательства об иноагентах и вносящего... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:14

2022-06-21T11:14

2022-06-21T11:14

общество

россия

совет федерации рф

иноагенты

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Комитет Совфеда по регламенту на заседании во вторник поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие законодательства об иноагентах и вносящего изменения в ряд отраслевых законов, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко.Документ предусматривает внесение изменений в ряд отраслевых законов в соответствии с концепцией проекта о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и принятым Госдумой в первом чтении. Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из авторов документа Андрей Климов пояснил РИА Новости, что изменения планируется внести в такие законы, как: "Об образовании", "О государственной службе", "О военной службе"."Концепцию законопроекта (по развитию законодательства об иноагентах) комитет поддержал", - сказал Тимченко.

https://ria.ru/20220620/shulman-1796666275.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, совет федерации рф, иноагенты, вячеслав тимченко