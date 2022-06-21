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Перевозчики предложили запретить грузовикам из Евросоюза поездки по России - РИА Новости, 21.06.2022
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Перевозчики предложили запретить грузовикам из Евросоюза поездки по России
Перевозчики предложили запретить грузовикам из Евросоюза поездки по России - РИА Новости, 21.06.2022
Перевозчики предложили запретить грузовикам из Евросоюза поездки по России
Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) решила обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы запретить грузовикам из Евросоюза поездки по РФ. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:55
2022-06-21T18:55
россия
белоруссия
ассоциация международных автомобильных перевозчиков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) решила обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы запретить грузовикам из Евросоюза поездки по РФ.Ранее АСМАП в связи с запретом транспортным компаниям из РФ перевозить грузы по территории ЕС попросила первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова принять ответные меры в отношении компаний из Евросоюза, которым на данный момент разрешено действовать по России. Аналогичная ситуация раннее сложилась в Белоруссии. При этом Минск запретил по своей территории перевозки компаниям из ЕС, а для продолжения доставки грузов внутри страны теперь используется перецепка полуприцепов или перегрузка грузов в белорусские грузовики.Председатель комитета ГД по транспорту и глава АСАМП Евгений Москвичев на собрании ассоциации призвал коллег обратиться к президенту."Отрасль автоперевозок не может находиться в подвешенном состоянии. Речь идет о более 70 тысяч рабочих мест. Перевозчики должны знать, будет ли в ближайшее время организована перецепка грузов на западных границах или отрасль должна полностью переориентироваться на южные направления. Считаем, что по территории России грузы из Европы должны везти российские перевозчики. Предлагаю обратиться напрямую к президенту РФ Владимиру Путину от собрания Ассоциации международных автомобильных перевозчиков с просьбой поддержать отрасль", - приводит пресс-служба Москвичева его слова.Собрание АСАМП проголосовало за предложение Москвичева обратиться к президенту, также сообщили в пресс-службе.
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россия, белоруссия, ассоциация международных автомобильных перевозчиков, владимир путин, общество
18:55 21.06.2022
 
Перевозчики предложили запретить грузовикам из Евросоюза поездки по России

Перевозчики хотят обратиться к Путину, чтобы запретить грузовикам из ЕС поездки по России

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкГрузовики в очереди на пересечение границы
Грузовики в очереди на пересечение границы - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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Грузовики в очереди на пересечение границы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) решила обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы запретить грузовикам из Евросоюза поездки по РФ.
Ранее АСМАП в связи с запретом транспортным компаниям из РФ перевозить грузы по территории ЕС попросила первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова принять ответные меры в отношении компаний из Евросоюза, которым на данный момент разрешено действовать по России. Аналогичная ситуация раннее сложилась в Белоруссии. При этом Минск запретил по своей территории перевозки компаниям из ЕС, а для продолжения доставки грузов внутри страны теперь используется перецепка полуприцепов или перегрузка грузов в белорусские грузовики.
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Председатель комитета ГД по транспорту и глава АСАМП Евгений Москвичев на собрании ассоциации призвал коллег обратиться к президенту.
"Отрасль автоперевозок не может находиться в подвешенном состоянии. Речь идет о более 70 тысяч рабочих мест. Перевозчики должны знать, будет ли в ближайшее время организована перецепка грузов на западных границах или отрасль должна полностью переориентироваться на южные направления. Считаем, что по территории России грузы из Европы должны везти российские перевозчики. Предлагаю обратиться напрямую к президенту РФ Владимиру Путину от собрания Ассоциации международных автомобильных перевозчиков с просьбой поддержать отрасль", - приводит пресс-служба Москвичева его слова.
Собрание АСАМП проголосовало за предложение Москвичева обратиться к президенту, также сообщили в пресс-службе.
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РоссияБелоруссияАссоциация международных автомобильных перевозчиковВладимир ПутинОбщество
 
 
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