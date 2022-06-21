https://ria.ru/20220621/gazifikatsiya-1797041813.html
Липецкая область вошла в тройку лидеров по темпам социальной газификации
Липецкая область вошла в тройку лидеров по темпам социальной газификации - РИА Новости, 21.06.2022
Липецкая область вошла в тройку лидеров по темпам социальной газификации
Липецкая область вошла в тройку регионов, лидирующих по темпам и качеству реализации проекта догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:58
2022-06-21T14:58
2022-06-21T14:58
липецкая область
игорь артамонов
природный газ
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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Липецкая область вошла в тройку регионов, лидирующих по темпам и качеству реализации проекта догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что согласно оценочному перечню, разработанному министерством энергетики, среди которых соблюдение сроков заключения договоров на догазификацию, наличие мер социальной поддержки, а также предоставление оперативной обратной связи населению по вопросам подключения домовладений, Липецкая область набрала максимальные баллы по девяти из 14 показателей и вошла в тройку лидеров по социальной газификации среди всех субъектов страны.По словам Артамонова, с начала действия программы от жителей Липецкой области поступило более 3,7 тысячи заявок на льготное подключение к газовым сетям, из которых более 1,4 тысячи уже выполнены. Строительство газопроводов до границ земельных участков выполняется в кратчайшие сроки. Однако, губернатор отметил, что это не повод сбавлять темпы."Сейчас самый оптимальный период для оформления документов и проведения работ непосредственно по газификации, поэтому руководителям районов, главам сельских поселений и профильным ведомствам необходимо работать чётко и слаженно, не теряя времени, от этого зависит повышение качества жизни населения", - заявил Артамонов.
https://ria.ru/20220609/doroga-1794163426.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, природный газ
ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Липецкая область вошла в тройку регионов, лидирующих по темпам и качеству реализации проекта догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что согласно оценочному перечню, разработанному министерством энергетики, среди которых соблюдение сроков заключения договоров на догазификацию, наличие мер социальной поддержки, а также предоставление оперативной обратной связи населению по вопросам подключения домовладений, Липецкая область набрала максимальные баллы по девяти из 14 показателей и вошла в тройку лидеров по социальной газификации среди всех субъектов страны.
По словам Артамонова, с начала действия программы от жителей Липецкой области поступило более 3,7 тысячи заявок на льготное подключение к газовым сетям, из которых более 1,4 тысячи уже выполнены. Строительство газопроводов до границ земельных участков выполняется в кратчайшие сроки. Однако, губернатор отметил, что это не повод сбавлять темпы.
"Сейчас самый оптимальный период для оформления документов и проведения работ непосредственно по газификации, поэтому руководителям районов, главам сельских поселений и профильным ведомствам необходимо работать чётко и слаженно, не теряя времени, от этого зависит повышение качества жизни населения", - заявил Артамонов
.