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ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/donbass-1797106460.html
ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка
ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка - РИА Новости, 21.06.2022
ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка
Украинские военные продолжают обстреливать Донецк, снаряды упали в районе Дворца молодежи "Юность", недалеко от стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:17
2022-06-21T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные продолжают обстреливать Донецк, снаряды упали в районе Дворца молодежи "Юность", недалеко от стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе, заявил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Киевскому району города еще 20 снарядов калибра 155 миллиметров.ВСУ ведут артиллерийский огонь из орудий различных калибров с самого утра. Один человек погиб.Накануне украинская сторона 44 раза обстреляла территорию ДНР, выпустив 320 снарядов. Ранения получили 11 мирных жителей, включая 11-летнего мальчика. С 13 июня украинские войска ведут массированный огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе. Донецк, по словам мэра города Алексея Кулемзина, переживает наиболее масштабные обстрелы за все время с 2015 года.Большую часть ударов ВСУ наносят снарядами натовского калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, использующих эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители.На минувшей неделе глава республики Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором запросил у России "дополнительные союзнические силы" на фоне участившихся атак с украинской стороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, сцкк
17:17 21.06.2022 (обновлено: 19:35 21.06.2022)
 
ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка

Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли Донецк, у стадиона "Донбасс Арена" горит кафе

© Фото : Официальный сайт ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Официальный сайт ДНР
Последствия обстрела Донецка
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные продолжают обстреливать Донецк, снаряды упали в районе Дворца молодежи "Юность", недалеко от стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе, заявил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"Массированные обстрелы Донецка продолжаются. По данным очевидцев, прилеты зафиксированы в районе ДМ "Юность". Недалеко от стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе", — написал мэр в своем Telegram-канале.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Киевскому району города еще 20 снарядов калибра 155 миллиметров.
ВСУ ведут артиллерийский огонь из орудий различных калибров с самого утра. Один человек погиб.
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Накануне украинская сторона 44 раза обстреляла территорию ДНР, выпустив 320 снарядов. Ранения получили 11 мирных жителей, включая 11-летнего мальчика. С 13 июня украинские войска ведут массированный огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе. Донецк, по словам мэра города Алексея Кулемзина, переживает наиболее масштабные обстрелы за все время с 2015 года.
Большую часть ударов ВСУ наносят снарядами натовского калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, использующих эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители.
На минувшей неделе глава республики Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором запросил у России "дополнительные союзнические силы" на фоне участившихся атак с украинской стороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)Денис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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