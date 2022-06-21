https://ria.ru/20220621/donbass-1797106460.html

ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка

ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка - РИА Новости, 21.06.2022

ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка

Украинские военные продолжают обстреливать Донецк, снаряды упали в районе Дворца молодежи "Юность", недалеко от стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:17

2022-06-21T17:17

2022-06-21T19:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

денис пушилин

владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные продолжают обстреливать Донецк, снаряды упали в районе Дворца молодежи "Юность", недалеко от стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе, заявил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Киевскому району города еще 20 снарядов калибра 155 миллиметров.ВСУ ведут артиллерийский огонь из орудий различных калибров с самого утра. Один человек погиб.Накануне украинская сторона 44 раза обстреляла территорию ДНР, выпустив 320 снарядов. Ранения получили 11 мирных жителей, включая 11-летнего мальчика. С 13 июня украинские войска ведут массированный огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе. Донецк, по словам мэра города Алексея Кулемзина, переживает наиболее масштабные обстрелы за все время с 2015 года.Большую часть ударов ВСУ наносят снарядами натовского калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, использующих эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители.На минувшей неделе глава республики Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором запросил у России "дополнительные союзнические силы" на фоне участившихся атак с украинской стороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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