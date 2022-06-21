17:17 21.06.2022 (обновлено: 19:35 21.06.2022)
ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка
Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли Донецк, у стадиона "Донбасс Арена" горит кафе
Последствия обстрела Донецка
ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные продолжают обстреливать Донецк, снаряды упали в районе Дворца молодежи "Юность", недалеко от стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе, заявил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Массированные обстрелы Донецка продолжаются. По данным очевидцев, прилеты зафиксированы в районе ДМ "Юность". Недалеко от стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе", — написал мэр в своем Telegram-канале.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Киевскому району города еще 20 снарядов калибра 155 миллиметров.
ВСУ ведут артиллерийский огонь из орудий различных калибров с самого утра. Один человек погиб.
Накануне украинская сторона 44 раза обстреляла территорию ДНР, выпустив 320 снарядов. Ранения получили 11 мирных жителей, включая 11-летнего мальчика. С 13 июня украинские войска ведут массированный огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе. Донецк, по словам мэра города Алексея Кулемзина, переживает наиболее масштабные обстрелы за все время с 2015 года.
Большую часть ударов ВСУ наносят снарядами натовского калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, использующих эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители.
На минувшей неделе глава республики Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором запросил у России "дополнительные союзнические силы" на фоне участившихся атак с украинской стороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".