https://ria.ru/20220621/donbass-1797095856.html
В Донецке наблюдается дым из-за обстрелов ВСУ
В Донецке наблюдается дым из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022
В Донецке наблюдается дым из-за обстрелов ВСУ
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, на площади Шахтерской в городе зафиксировано сильное... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:50
2022-06-21T16:50
2022-06-21T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецк (днр)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, на площади Шахтерской в городе зафиксировано сильное задымление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелы Киевского района продолжаются. Горожане наблюдают сильное задымление в районе площади Шахтерской", - написал мэр в своем Telegram-канале.Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, войска Украины со стороны Авдеевки выпустили по Киевскому району города восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел был зафиксирован в 16.17.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), сцкк, нато
16:50 21.06.2022 (обновлено: 16:59 21.06.2022)
В Донецке наблюдается дым из-за обстрелов ВСУ
Мэр Донецка: наблюдается дым в районе Шахтерской площади из-за обстрелов ВСУ