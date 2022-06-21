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В Донецке наблюдается дым из-за обстрелов ВСУ

В Донецке наблюдается дым из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022

В Донецке наблюдается дым из-за обстрелов ВСУ

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, на площади Шахтерской в городе зафиксировано сильное... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:50

2022-06-21T16:50

2022-06-21T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

донецк (днр)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, на площади Шахтерской в городе зафиксировано сильное задымление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелы Киевского района продолжаются. Горожане наблюдают сильное задымление в районе площади Шахтерской", - написал мэр в своем Telegram-канале.Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, войска Украины со стороны Авдеевки выпустили по Киевскому району города восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел был зафиксирован в 16.17.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), сцкк, нато