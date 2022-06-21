https://ria.ru/20220621/donbass-1797047371.html

Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, Макеевку и Горловку, применив артиллерию... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:10

2022-06-21T15:10

2022-06-21T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, Макеевку и Горловку, применив артиллерию калибрами 122 и 155 миллиметров, а также РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"; 13.47 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов из 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (шахта Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В 13.45 зафиксирован обстрел населенного пункта Доломитное - украинские войска выпустили по нему четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Населенный пункт Еленовка попал под обстрел в 14.00, по нему выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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