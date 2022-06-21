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Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 снарядов натовского калибра

Украинские войска в 13.15 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:24

2022-06-21T14:24

2022-06-21T14:36

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.15 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 20 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. По городу выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецк (днр)

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины