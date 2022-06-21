https://ria.ru/20220621/donbass-1797005878.html

Власти опровергли сообщение о ранении жительницы Горловки при обстреле ВСУ

Власти опровергли сообщение о ранении жительницы Горловки при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022

Власти опровергли сообщение о ранении жительницы Горловки при обстреле ВСУ

Информация о ранении мирной жительницы в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрела украинских войск не подтвердилась, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:16

2022-06-21T13:16

2022-06-21T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

иван приходько

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Информация о ранении мирной жительницы в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрела украинских войск не подтвердилась, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки со стороны украинских воск в доме по адресу улица Магистральная, 15 ранена мирная жительница."Информация о ранении мирной жительницы по улице Магистральная, 15, о которой я сообщал ранее, к счастью, не подтвердилась!" - написал мэр в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, иван приходько