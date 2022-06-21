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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:11

2022-06-21T13:11

2022-06-21T14:06

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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — Прим. ред.) по направлению: 12.34 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Донецк", — говорится в заявлении.С 13 июня украинские боевики подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы.Большую часть ударов ВСУ наносят снарядами натовского калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, использующих эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители.На минувшей неделе глава республики Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором запросил у России "дополнительные союзнические силы" на фоне участившихся атак с украинской стороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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